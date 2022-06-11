Türkiye maçından notlar - Haberler

Türkiye maçından notlar A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup 3'üncü maçında Lüksemburg'a konuk oldu. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup 3'üncü maçında Lüksemburg'a konuk oldu. Lüksemburg Stadı'nda oynanan mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Emanuel Carvalho Nobre yönetti. Nobre'nin yardımcılıklarını ise Paulo Soares ve Pedro Ribeiro üstlendi. UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta ilk maçta Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçta da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden A Milli Takım, 3'üncü maçta Lüksemburg'a konuk oldu. A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, bir önceki Litvanya maçına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı. Alman teknik adam, Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Salih Özcan ve Serdar Dursun'un yerine Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz ve Orkun Kökçü'ye ilk 11'de yer verdi. A Milli Takım'ın Lüksemburg karşısındaki ilk 11'i şöyle: "Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu." TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI Taraftarlar, karşılaşmada A Milli Takım'ı yalnız bırakmadı. Türkiye ve Avrupa'nın birçok ülkesinden binlerce Türk taraftarlar, Lüksemburg'a gelerek tribünlerdeki yerlerini aldı ve ülkelerine karşılaşma boyunca destek verdi. Öte yandan mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı ve yöneticiler de tribünden takip etti. - Ksemburg Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Spor Milli Takım Lüksemburg Futbol Spor Haberler

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