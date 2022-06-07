Türkiye maçından notlar - Haberler

Stefan Kuntz'dan 6 değişiklik birden

3 futbolcu maç kadrosunda yok

Ali DANAŞ / VILNIUS ( Litvanya ), - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup ikinci maçında deplasmanda Litvanya ile karşı karşıya geldi.

Nüfusu 500 bin civarında olan Vilnius şehrinde gün boyunca milli maç olduğuna dair bir heyecan ve gösterge yoktu. 5 bin 67 kişilik kapasitesi olan küçük bir statta oynanan milli maça, Litvanyalı taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Türk taraftarların olduğu bölümde ve stadın çeşitli yerlerinde Litvanya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen yaklaşık 300 kadar Türk taraftar da millilere destek verdi.