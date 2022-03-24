Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Porto şehrinde bulunan Dragao Stadyumu'nda oynanacak karşiılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak.

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler şu şekilde;

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz