Türkiye Maçına Doğru
Spor Haberleri
Galler ve Türkiye milli futbol takımlarının maç öncesi hazırlıkları ve diğer maçlar hakkında bilgiler.
TÜRKİYE MAÇINA DOĞRU
15.30 Galler son çalışmasını yapacak.
18.00 Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Rob Page ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.
20.45 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
21.15 Ay-yıldızlılar, Galler maçının oynanacağı Cardiff City Stadı'nda yürüyüş gerçekleştirecek.
EURO2024 ELEMELERİ
C Grubu
22.45 Ukrayna - İtalya
22.45 Kuzey Makedonya - İngiltere
E Grubu
22.45 Çekya - Moldova
22.45 Arnavutluk - Faroe Adaları
H Grubu
22.45 Slovenya - Kazakistan
22.45 San Marino - Finlandiya
22.45 Kuzey İrlanda - Danimarka
KADINLAR FUTBOL SÜPER LİGİ
18.45 Fenerbahçe - Beşiktaş
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip, günü izinli geçirecek. Alanyaspor maçının hazırlıkları salı günü yapılacak idmanla sürecek.
BEŞİKTAŞ
Takım izinli, Samsunspor maçı hazırlıkları yarın devam edecek.
11.30 Hayatını kaybeden Beşiktaş'ın eski futbolcularından ve Futbol Akademisi İdari Menajeri Suat Taştan için kulüp binasında tören düzenlenecek. Törenin ardından Taştan'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
19.03 Başkan adaylarından Serdal Adalı, İzmir'de kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelecek
20.00 Başkan adayı Hasan Arat, Bursa Podyum Park'ta üyeler ve taraftarlarla buluşacak.
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
19.00 Pınar Karşıyaka - Çağdaş Bodrum Spor