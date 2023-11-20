Haberler

Türkiye Maçına Doğru

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Spor Haberleri

Galler ve Türkiye milli futbol takımlarının maç öncesi hazırlıkları ve diğer maçlar hakkında bilgiler.

TÜRKİYE MAÇINA DOĞRU

15.30 Galler son çalışmasını yapacak.

18.00 Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Rob Page ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.

20.45 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

21.15 Ay-yıldızlılar, Galler maçının oynanacağı Cardiff City Stadı'nda yürüyüş gerçekleştirecek.

EURO2024 ELEMELERİ

C Grubu

22.45 Ukrayna - İtalya

22.45 Kuzey Makedonya - İngiltere

E Grubu

22.45 Çekya - Moldova

22.45 Arnavutluk - Faroe Adaları

H Grubu

22.45 Slovenya - Kazakistan

22.45 San Marino - Finlandiya

22.45 Kuzey İrlanda - Danimarka

KADINLAR FUTBOL SÜPER LİGİ

18.45 Fenerbahçe - Beşiktaş

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip, günü izinli geçirecek. Alanyaspor maçının hazırlıkları salı günü yapılacak idmanla sürecek.

BEŞİKTAŞ

Takım izinli, Samsunspor maçı hazırlıkları yarın devam edecek.

11.30 Hayatını kaybeden Beşiktaş'ın eski futbolcularından ve Futbol Akademisi İdari Menajeri Suat Taştan için kulüp binasında tören düzenlenecek. Törenin ardından Taştan'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

19.03 Başkan adaylarından Serdal Adalı, İzmir'de kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelecek

20.00 Başkan adayı Hasan Arat, Bursa Podyum Park'ta üyeler ve taraftarlarla buluşacak.

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi

19.00 Pınar Karşıyaka - Çağdaş Bodrum Spor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Beşiktaş Galler Futbol Milli Takım Futbol Spor Haberler

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