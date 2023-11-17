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Türkiye Maçına Doğru

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Spor Haberleri

Milli takım, Almanya maçının son çalışmasını yapacak. Ümit Milli Takım Slovenya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş çift antrenman yapacak ve Başkan Adayı Hasan Arat'ın projelerini anlatacağı lansman yapılacak. Fenerbahçe ve Galatasaray ise milli futbolculardan eksik şekilde maç hazırlıklarına devam edecek. Basketbol ve voleybol maçları da oynanacak. Ayrıca Antalya'da Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası düzenlenecek.

TÜRKİYE MAÇINA DOĞRU

18.15 Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

19.00 Milliler, Almanya maçının son çalışmasını Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda yapacak.

ÜMİT MİLLİ TAKIM

19.45 Ümit Milli Takım, hazırlık maçında Slovenya ile karşı karşıya gelecek. (Pendik Stadı)

BEŞİKTAŞ

10.00 - 17.00 Siyah-beyazlı takım günü çift antrenman ile geçirecek.

17.00 Basına 30 dakika açık antrenman

20.00 Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat'ın projelerini anlatacağı 'Beşiktaşlıların Yolu' lansmanı yapılacak.

FENERBAHÇE

Milli oyuncular ve sakatlığı süren futbolculardan yoksun şekilde Karagümrük maçı hazırlıkları sürecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip Alanyaspor maçı hazırlıklarına milli futbolculardan eksik bir şekilde devam edecek.

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi

19.00 Galatasaray Ekmas - Bursaspor İnfo Yatırım

VOLEYBOL

Sultanlar Ligi

14.00 VakıfBank - PTT

AEROBİK CİMNASTİK AVRUPA ŞAMPİYONASI

16.00 Türkiye'de ilk kez Antalya'da gerçekleştirilecek olan 13'üncü Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası başlıyor. İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenecek olan şampiyonaya 21 ülkeden 398 sporcu katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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