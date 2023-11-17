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Türkiye Maçına Doğru

Milli takım, Almanya maçının son çalışmasını yapacak. Ümit Milli Takım Slovenya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş çift antrenman yapacak ve Başkan Adayı Hasan Arat'ın projelerini anlatacağı lansman yapılacak. Fenerbahçe ve Galatasaray ise milli futbolculardan eksik şekilde maç hazırlıklarına devam edecek. Basketbol ve voleybol maçları da oynanacak. Ayrıca Antalya'da Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası düzenlenecek.