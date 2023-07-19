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Türkiye maçı Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak

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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın yeri açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın yeri açıklandı.

Galler Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, müsabaka Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Galler Futbol Spor Haberler

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