Türkiye maçı Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın yeri açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın yeri açıklandı.

Galler Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, müsabaka Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak.