Türkiye-Lüksemburg maçının hakemi Tobias Stieler Spor Haberleri A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile oynayacağı maçın hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler oldu. A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile oynayacağı maçın hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler oldu. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 22 Eylül Perşembe günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Lüksemburg ile mücadele edecek. Bu müsabakada Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor A Milli Futbol Takımı Lüksemburg Futbol Spor Haberler

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