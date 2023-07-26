Türkiye, Litvanya'yı yenerek çeyrek finale çıktı
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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Litvanya'yı 76-72 yenerek çeyrek finale çıktı. Milliler, yarın çeyrek finalde İspanya-Çekya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Litvanya'yı 76-72 yenerek çeyrek finale çıktı.
Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda milliler, son 16 turunda Litvanya ile karşılaştı.
Mika Antic Spor Salonu'nda oynanan ve ilk yarısı 37-37 berabere tamamlanan karşılaşmayı 76-72 kazanan milli takım, son 8 takım arasına kaldı.
Milliler, yarın TSİ 14.00'te oynanacak çeyrek final mücadelesinde İspanya-Çekya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor