Türkiye Liselerarası Kız Futbol Şampiyonası'nda yarı final mücadeleleri tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Liselerarası Kız Futbol Şampiyonası'nda yarı final maçları tamamlandı. Şampiyonanın final etabında karşılaşmalar, 22-26 Mayıs tarihleri arasında Samsun'da oynanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Liselerarası Kız Futbol Şampiyonası'nda yarı final maçları Kırklareli'nde oynandı. Türkiye genelinde yaklaşık 500 okulun mücadele ettiği şampiyonada İstanbul 1'incisi aynı zamanda geçen yılın Türkiye 3'üncüsü olan Tuzla TOKİ Yahya Kemal ÇPAL Kız Takımı yarı finalleri geçerek Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasına kaldı.

Şampiyonanın final etabında karşılaşmalar, 22-26 Mayıs tarihleri arasında Samsun'da oynanacak. Türkiye şampiyonu olacak takım Fas'ta yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Kayseri etabında ise ev sahibi Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi ve Gaziantep Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi son 8'e kalan takımlar oldu.