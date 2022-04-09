Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nda antrenman ve sıralama turları sona erdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nda antrenman ve sıralama turları sona erdi

AA - Canan Tükelay - Spor
 - Güncelleme:
Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nda antrenman ve sıralama turları sona erdi

Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nda antrenman ve sıralama turları yapıldı.

Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nda antrenman ve sıralama turları yapıldı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki şampiyonanın ilk gününde idari ve teknik kontroller, jüri toplantısı, yarışçı brifinginin ardından MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında serbest antrenman turları gerçekleştirildi.

Sıralamalarda, 85cc sınıfında Mert Akkafa, 65cc sınıfında Efe Okur, 50cc sınıfında Mikail Sertkaya, MX sınıfında Şakir Şenkalaycı, MX1 sınıfında Mustafa Çetin, MX2 sınıfında Batuhan Demiryol, Senior sınıfında Okan Kirazoğlu, en iyi zamanları yapan sporcular oldu.

AA / Canan Tükelay - Spor

Büyük Taarruz, Karahisar, Türkiye, Afyon, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title