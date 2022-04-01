Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası, Afyonkarahisar'da başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın açılış yarışı, 9-10 Nisan tarihlerinde Afyonkarahisar Belediyesinin destekleri, Anadolu Motor ve Doğa Spor Kulübünün organizasyonuyla düzenlenecek.

Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Afyon Motor Sporları Merkezi'nde koşulacak sezonun ilk ayak yarışına İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Sakarya, Mersin, Kocaeli ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcu katılacak.

Barış için "Temiz Spor Günü"ne de dikkat çekecek (Play True Day for Peace) Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası; MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında mücadelelere sahne olacak.

Yüksekliği 6 metreyi bulan atlayışların gerçekleşeceği yarışlarla sporseverler, heyecanlı anlara şahit olacak.

Şampiyonada 9 Nisan Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanları yapılacak, 10 Nisan Pazar günü ise saat 9.00'dan itibaren yarışlar koşulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılı etkinliklerini Türkiye Motokros Şampiyonası ile birlikte başlatacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene birbirinden farklı ve güzel organizasyonlarımızla hem gençlerimizle buluşacağız hem de tüm Türkiye'yi gizemli şehrimiz Afyonkarahisar'da bir araya getireceğiz. Aslında ilk startı Zafer Sürüşü ile birlikte verecektik ama maalesef olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. İnşallah nisan ayında Türkiye'nin dört bir yanından Kocatepe'ye Zafer Sürüşü'nü gerçekleştireceğiz. Afyonkarahisar'daki tesislerimiz, birçok sporcuyu şehrimize çekiyor. Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ilkini Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında ödüllü pistimizde organize edeceğiz. Türk motor sporlarına ciddi bir altyapı desteğimiz var. Burada hazırlanan sporcuları Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında görmek bizi ayrıca mutlu ediyor."