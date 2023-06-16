Türkiye, Letonya'yı 3-2 Mağlup Etti

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup etti. Maçta Abdülkerim Bardakcı, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle kazanan Türkiye, üç puanın sahibi oldu.

Stat: Skonto

Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan)

Letonya : Purins, Savalnieks, Oss, Balodis, Jurkovskis, Emsis, Tobers, Jaunzems (Dk. 80 Ikaunieks), Uldrikis (Dk. 86 Regza), Ciganiks (Dk. 76 Daskevics), Gutkovskis (Dk. 76 Krollis)

Türkiye : Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 71 Eren Elmalı), Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 89 Ozan Kabak), Orkun Kökçü (Dk. 78 Salih Özcan), Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Arda Güler (Dk. 71 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 89 İrfan Can Kahveci), Umut Nayir

Goller: Dk. 22 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 62 Cengiz Ünder, Dk. 90+5 İrfan Can Kahveci ( Türkiye ), Dk. 51 Emsis, Dk. 90+4 Tobers ( Letonya )

Kırmızı kart: Dk. 83 Emsis ( Letonya )

Sarı kartlar: Dk. 32 Zeki Çelik, Dk. 42 Ferdi Kadıoğlu ( Türkiye ), Dk. 34 Oss, Dk. 66 Tobers ( Letonya )

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup etti.

51. dakikada Letonya beraberliği yakaladı. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Gutkovskis'in altıpas içine yaptığı ortada Emsis yakın mesafeden topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Mert'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1

57. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Letonya'nın sağ kanattan uzun kullandığı kornerde, ay-yıldızlı futbolcular topu uzaklaştıramadı, arka direğe yükseltilen top Ciganiks'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Mert'ten seken ve yükseklik kazanan topu Hakan Çalhanoğlu, kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.

62. dakikada ay-yıldızlı ekip bir kez daha öne geçti. Orkun'un pasıyla Letonya ceza sahasında topla buluşan Cengiz, sağ çaprazdan ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2

69. dakikada Letonya beraberliğe yaklaştı. Savalnieks'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Oss kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

76. dakikada milli takım 3. gol şansını kullanamadı. Umut Nayir'in indirdiği topla sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın dar açıdan sert şutunda, kaleci Purins ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

89. dakikada Letonya'nın sol kanattan Savalnieks ile kullandığı serbest vuruşta, arka direğe seken topa Krollis kayarak dokundu, kaleci Mert son anda topu çizgi üzerinde kontrol etti.

90+4. dakikada Letonya beraberliği yakaladı. Ceza sahasına gönderilen uzun topu önünde bulan Tobers'in düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 2-2

90+5. dakikada milli takım bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Barış Alper'in ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Purins'ten seken topu İrfan Can, arka direkte kafayla ağlara yolladı: 2-3

Ay-yıldızlı ekip karşılaşmayı 3-2 kazandı.