Türkiye, Letonya'yı 3-0 yenerek galibiyetini aldı

Voleybolda 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Türkiye, Letonya'yı 3-0 mağlup etti. Ancak, bu galibiyetle Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edemedi.

Voleybolda 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Türkiye, gruptaki son maçında Letonya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya'da düzenlenen elemelerde milli takım, üçüncü ve son maçında ev sahibi ülkeyi 25-15, 29-27 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.Gruptaki ilk galibiyetini alan Türkiye, kazanmasına rağmen 2024 yılında organize edilecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edemedi.