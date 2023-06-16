Türkiye, Letonya'yı 1-0 Yendi

Stat: Skonto

Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan)

Letonya : Purins, Savalnieks, Oss, Balodis, Jurkovskis, Emsis, Tobers, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis

Türkiye : Mert Günok, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir

Gol: Dk. 22 Abdülkerim Bardakcı ( Türkiye )

Sarı kartlar: Dk. 32 Zeki Çelik, Dk. 42 Ferdi Kadıoğlu ( Türkiye ), Dk. 34 Oss ( Letonya )

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye'nin Letonya ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

10. dakikada Letonya gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Merih'in savunma dışına uzaklaştırdığı topu ters tarafta Jurkovskis önünde buldu. Bu oyuncunun sert şutunda top savunmadan sekti, ardından önce Ciganiks'in sonra da Uldrikis'in şutlarında kaleci Mert ve savunma gole izin vermedi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

18. dakikada ev sahibi takım bir kez daha etkili geldi. Sağ kanattan savunma arkasına atılan topa hareketlenen Uldrikis, Abdülkerim'den kurtuldu. Karşılamaya gelen Hakan'ın da ayağı kayınca ceza sahasında uygun pozisyon yakalayan Uldrikis'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

22. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sağ kanattan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen yüksek topu Merih Demiral indirdi, altı pas önünde kafayı vuran Abdülkerim Bardakcı meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 1-0 önde tamamladı.