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Türkiye, LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkma şansını kaybetti

Spor Haberleri

Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, Hırvatistan'a 12-6 kaybederek çeyrek finale çıkma şansını yitirdi. Dokuzunculuk için sıralama maçlarına çıkacak.

Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkma müsabakasında Hırvatistan'a 12-6 kaybeden Türkiye, dokuzunculuk için sıralama maçlarına çıkacak.

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'ndeki turnuvanın dördüncü günü 6 maçla tamamlandı.

Sabah seansındaki sıralama maçlarında Gürcistan Polonya'yı 11-10, Romanya da Ukrayna'yı 8-6 mağlup etti. Çeyrek finale çıkma mücadelesinde ise Karadağ, Fransa'yı 16-8 yendi.

Akşam seansındaki çeyrek finale yükselme müsabakalarında ise Almanya'yı 17-16 mağlup eden Hollanda, Malta'yı da 10-7 yenen İtalya, çeyrek finalist oldu.

Günün son çeyrek finale yükselme maçında Türkiye, Hırvatistan ile karşılaştı. Hırvatistan, müsabakayı da 12-6 kazanarak çeyrek finale çıktı. Bu sonuçla çeyrek final şansını yitiren Türkiye, dokuzunculuk için sıralama maçlarına çıkacak.

Organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle gerçekleşti:

Yunanistan - Hırvatistan

Macaristan - Hollanda

İspanya - İtalya

Sırbistan - Karadağ

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor

Mustafa Kemal Atatürk Hırvatistan Türkiye Manisa Spor Haberler

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