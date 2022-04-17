Türkiye Kürek Şampiyonası'nın galibi Fenerbahçe

TÜRKİYE Kürek Federasyonu tarafından Sapanca Gölü'nde düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası sona erdi. Büyük heyecana sahne olan yarışlarda Büyükler Kadın ve Erkek kategorilerinde şampiyon Fenerbahçe oldu.

Sakarya'nın Kırkpınar ilçesindeki 15-17 Nisan tarihlerinde Sapanca-Kırkpınar Kürek Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışlar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Kazanan sporcu ve takımlara ödüllerini Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Sanmar Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün ile Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri takdim etti. Yarışlardan sonra açıklamalarda bulunan Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, şampiyonanın adına yakışır bir şekilde olduğunu söyledi. Müsabakaların çok güzel bir havada geçtiğini belirten Ertürk, "Bu parkurda mücadele eden tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu değişen vizyonumuzun ilk adımlarındandı. Bununla ilgili birçok yenilik yapmaya çalışıyoruz. Kürek sporunun çehresini değiştirecek pek çok adımı da atmaya devam edeceğiz" dedi.