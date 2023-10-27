Türkiye Kürek Milli Takımı Mingeçevir Kupası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı

Türkiye Kürek Milli Takımı, Azerbaycan'da düzenlenen Mingeçevir Kupası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti. Şampiyonaya 3 sporcu ve 2 ekiple katılan takım, 15 yaş altı erkekler tek çiftede altın, 17 yaş altı erkekler iki çiftede ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Kürek Milli Takımı, Azerbaycan'da düzenlenen Mingeçevir Kupası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Mingeçevir kentinde 3 gün süren yarışlar tamamlandı.

Şampiyonaya 3 sporcu ve 2 ekiple katılan Kürek Milli Takımı, organizasyonda 1 altın ve 1 bronz olmak üzere 2 madalya kazandı.

Kupada 15 yaş altı erkekler tek çiftede (JMC1X) Muhammed Eren Aykut altın, 17 yaş altı erkekler iki çiftede (JWB2X) ise Efe Kara-Emir Bayraktar bronz madalyanın sahibi oldu.