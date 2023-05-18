Türkiye Kürek Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Türkiye Kürek Milli Takımı, 20-21 Mayıs tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek Gençler (U19) Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Milli takım, 4 ekip ve 12 sporcu ile şampiyonaya hazırlanmıştır.