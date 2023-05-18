Türkiye Kürek Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek
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Türkiye Kürek Milli Takımı, 20-21 Mayıs tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek Gençler (U19) Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Milli takım, 4 ekip ve 12 sporcu ile şampiyonaya hazırlanmıştır.
Türkiye Kürek Milli Takımı, 20-21 Mayıs tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek Gençler (U19) Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.Fransa'nın Brive-La-Galliarde bölgesinde düzenlenecek şampiyonaya 4 ekip ve 12 sporcu ile hazırlanan milliler, şehre ayak bastı. Takım, 2 gün sürecek yarışlarda madalya için mücadele edecek.Geçtiğimiz sene iki altın madalya ve bir beşincilik elde etmeyi başaran Genç Milli Kürekçiler, bu yıl ki Avrupa Şampiyonası'nda Halil Kaan Köroğlu ile Tek Çifte (JM1X), Aytimur Selçuk ve Enes Biber ikilisi ile İki Tek (JM2-), Damla Sungunapa, Yağmur Berkkam, Eda Erkan ve Nisan İpar dörtlüsü ile Dört Tek (JW4-) ve Yusuf Ziya Ateş, Gökmen Kaan Sezer, Selin Boz (dümenci), Yiğit Yaşar Doğruok ve Ahmet Erdem'den oluşan Dört Tek Dümencili (JM4+) tekne sınıflarında yarışacak.Gençler (U19) Avrupa Şampiyonası'na katılacak Kürek Milli Takımı şu şekilde mücadele edecek;Kadınlar DÖRT TEK (JW4-)Eda Erkan - Damla Sungunapa - Yağmur Berkkam - Nisan İparErkekler İKİ TEK (JM2-)Aytimur Selçuk – Enes BiberErkekler TEK ÇİFTE (JM1X)Halil Kaan KöroğluErkekler DÖRT TEK DÜMENCİLİ (JM4+)
Yusuf Ziya Ateş - Yaşar Yiğit Doğruok - Gökmen Kaan Sezer - Ahmet Erdem - Selin Boz (d-)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor