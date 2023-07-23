Türkiye Kürek Milli Takımı 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen 23 yaş altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Türkiye Kürek Milli Takımı 1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazandı. Elis Özbay altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldu.

Bulgaristan'ın Plovdiv kentinin ev sahipliğinde düzenlenen 23 yaş altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Türkiye Kürek Milli Takımı 1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

Fenerbahçe Kulübü Sporcusu milli kürekçi Elis Özbay, 23 yaş altı hafif kilo tek çifte A finalinde elde ettiği 07: 36.92'lik dereceyle birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

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