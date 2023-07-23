Türkiye Kürek Milli Takımı 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı
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Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen 23 yaş altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Türkiye Kürek Milli Takımı 1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya kazandı. Elis Özbay altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldu.
Bulgaristan'ın Plovdiv kentinin ev sahipliğinde düzenlenen 23 yaş altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda Türkiye Kürek Milli Takımı 1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.
Fenerbahçe Kulübü Sporcusu milli kürekçi Elis Özbay, 23 yaş altı hafif kilo tek çifte A finalinde elde ettiği 07: 36.92'lik dereceyle birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.19-21 Temmuz tarihlerinde eleme yarışlarının yapıldığı, 22 Temmuz Cumartesi ve 23 Temmuz Pazar günleri ise final yarışlarının yapıldığı şampiyonada Türkiye Kürek Milli Takımı, toplam üç madalya kazandı.U23 Kadınlar Hafif Kilo Tek Çifte kategorisinde Ay Yıldızlı formayı terleten Elis Özbay, yarışları 07: 36,92'lik dereceyle birinci sırada tamamlayarak Dünya Şampiyonu oldu. Altın madalya kazanarak kürekte 2023 yılı Dünya Şampiyonu olan Elis Özbay, 2022 yılında gümüş madalya kazanarak Dünya İkincisi olmuştu.HAFİF KİLO İKİ TEK'TE U23 DÜNYA İKİNCİLİĞİU23 Kadınlar Hafif Kilo İki Tek kategorisinde yarışan Simla Suay Alıncı ve Irmak Fertuğ ikilisi ise yarışları 07: 37,87'lik dereceyle ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı ve adını U23 Dünya ikincisi olarak yazdırdı.HAFİF KİLO DÖRT ÇİFTE EKİBİ U23 DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜKadınlar Hafif Kilo Dört Çifte kategorisinde ise Ebru Akınal, Deniznur Serra Baykara, Eda Erkan ve Nisan İpar'dan oluşan ekip, 06: 46.01'lik derece ile yarışları üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.Yarışlarda alınan diğer sonuçlarda Erkekler Tek Çifte'de yarışan Cevdet Ege Mutlu B Final ikincisi, Şefik Çakmak ve Ahmet Ali Kabadayı'dan oluşan Erkekler Hafif Kilo İki Çifte ekibi B Final altıncısı olarak yarışları tamamladı.GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. OSMAN AŞKIN BAK, TEBRİK MESAJI YAYIMLADIGençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elis Özbay'ı mesajla tebrik etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda hafif kilo tek çifte kategorisinde 07.36.92'lik derecesiyle altın madalya kazanan Elis Özbay'ı kutluyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Milli sporcumuz Elis Özbay'ın başarılarının devamını diliyorum."
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor