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Türkiye Kürek Milli Takımı 2024 Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kupası'na katılacak

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Türkiye Kürek Milli Takımı, 30 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 2024 Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kupası'na katılacak. Mingeçevir kentindeki organizasyonda 20 ülkenin kürek ve kano milli takımları yarışacak. Kupada kürek yarışları, 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Organizasyonda mücadele edecek 6 milli kürekçi şunlar: Kerem Fidan (Yıldız erkekler tek çifte/JMB1X), Muhammed Enes Kılıç-Can Yüce (Yıldız erkekler iki çifte/JMB2X), Emir Bayraktar-Kerem Özcömert (Yıldız erkekler iki çifte/JMB2X), Emir Yasin Erdağ (Küçük erkekler tek çifte (JMC1X)

Türkiye Kürek Milli Takımı, 30 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 2024 Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kupası'na katılacak.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Mingeçevir kentindeki organizasyonda 20 ülkenin kürek ve kano milli takımları yarışacak.

Kupada kürek yarışları, 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Organizasyonda mücadele edecek 6 milli kürekçi şunlar:

Kerem Fidan (Yıldız erkekler tek çifte/JMB1X), Muhammed Enes Kılıç-Can Yüce (Yıldız erkekler iki çifte/JMB2X), Emir Bayraktar-Kerem Özcömert (Yıldız erkekler iki çifte/JMB2X), Emir Yasin Erdağ (Küçük erkekler tek çifte (JMC1X)

Kaynak: AA / Spor

Enes Kılıç Azerbaycan Türkiye Spor Güncel Haberler

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