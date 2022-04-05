Türkiye Kürek Federasyonuna yeni genel sekreter atandı

Türkiye Kürek Federasyonunda genel sekreterlik görevine Rahman Emeksiz atandı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son olarak Türkiye Sutopu Federasyonunda bu görevi üstlenen Emeksiz, yeni görevine başladı.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Rahman Emeksiz'e yeni görevinde başarı diledi.