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Türkiye Kürek Federasyonu Kuruluş Yılını Değiştirdi

Türkiye Kürek Federasyonu, yapılan araştırmalar sonucu kuruluş yılının 1924 olduğunu duyurdu. Federasyon, 1957 olarak bilinen kuruluş yılını 1924 olarak değiştirerek tescil etti.