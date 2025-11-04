Türkiye, Kürek Dünya Sahil Sürat Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye'nin ilk kez ev sahibi olacağı Kürek Dünya Sahil Sürat Şampiyonası, Antalya'da 55 farklı ülkeden 661 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kürek Dünya Sahil Sürat Şampiyonası, Türkiye'de ilk kez Manavgat'ta yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Antalya Valiliği destekleri ile Dünya Kürek Federasyonu (World Rowing) ve Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenecek 2025 Dünya Sahil Sürat (Beach Sprint) Şampiyonası, Manavgat'ta Çamiçi Halk Plajı'nda 6-9 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Düzenlenmeye başladığı tarihten itibaren en fazla katılımın olacağı Dünya Sahil Sürat Şampiyonası'nda 55 farklı ülkeden 661 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Dünya Beach Sprint (Sahil Sürat) Şampiyonası'nda kürek çekecek kadın ve erkek sporcular, 9 farklı kategoride boy gösterecek.

Türkiye Kürek Milli Takımı, dünya şampiyonasında 10 ekip ve 20 sporcu ile 10 farklı kategoride mücadele edecek. Los Angeles 2028 Olimpiyatları programına alınan organizasyonda hedefi olimpiyatlar olan Kürek Milli Takımı, önemli bir sınav verecek.

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Elis Özbay da yarışacak

Ekim 2025'te yine Antalya Manavgat'ta düzenlenen ve ilklere sahne olan Avrupa Deniz Küreği Sahil Sürat Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğu kazanan Efnan Sezgin ve Ali Asrın Öz'den oluşan 19 yaş altı Karma İki Çifte ekibinin de yarışacağı yarışlarda, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılan Elis Özbay ise Muharrem Dakın ile birlikte Para Kürek Karma İki Çifte kategorisinde mücadele edecek.

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şöyle:

19 yaş altı Erkekler Tek Çifte (CJM1x): Talha Çelik

19 Yaş altı Erkekler İki Çifte (CJM2x): Oğuz Kekeç-Ahmet Ofluoğlu

Erkekler Tek Çifte (CM1x): Kaan Yılmaz Aydın

19 yaş altı Kadınlar İki Çifte (CJW1x): Derin Kumuk

19 yaş altı Kadınlar İki Çifte (CJW2x): İrem Üstündağ-Melek Su Aktepe

Kadınlar Tek Çifte (CW1x): Derin Özyiğit

19 yaş altı Karma İki Çifte (CJMix2x): Ali Asrın Öz-Efnan Sezgin

Karma İki Çifte (CMix2x): Alper Şevket Eren-Senay Yılmaz

Karma Dört Çifte Dümencili (CMix4x+): Enes Gök-Simge Zeynep Gündüz-Deniznur Serra Baykara-Fatih Ünsal-Meriç Ağkuş

Para Kürek Karma İki Çifte (INMix2x): Muharrem Dakın-Elis Özbay