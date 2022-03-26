Türkiye Kupasının sahibi Çukurova Basketbol

MERSİN (İHA) - Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Çukurova Basketbol, Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek, kupanın sahibi oldu.

Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Çukurova Basketbol, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 41-27 galip girdi. Maçın 3. periyotunda aradaki sayı farkını iyice açan Çukurova Basketbol, bu periyotu da 58-45 önde girdi. Maçın son periyotunda oyuna ağırlığını koyan Mersin ekibi, maçı 71-58 yenerek kupanın sahibi oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Fatih Güler xx, Çağlar Özkan xx

Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally 8 x, Manolya Kurtulmuş 8 x, Olcay Çakır Turgut 2 x, Şerife Alperi Onar 2 x, Elizabeth Olatayo Williams 12 xx, Tuğçe Canitez 3 x, Kayla Renae Mc Bride 8 x, Alina Iagupova 15 xx

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3 x, Sinem Ataş 7 x, Temitope Tıtılola Fagbenle 21 xxx, Renara Tiffany Hayes 8 x, Dejuana Tenis Boner 24 xxx, Esra Ural Topuz 3 x, Jasmine Loretta Thomas 5 x

1. periyot: 16- 23 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

Devre: 27-41 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

3. periyot: 45-58 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine) - MERSİN