Türkiye Kupası ve Basketbol Maçları
Spor Haberleri
Türkiye Kupası 3. Tur maçları oynanacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor izinli geçirecek. Ayrıca birçok basketbol maçı da oynanacak.
TÜRKİYE KUPASI
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur müsabakaları oynanacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, günü izinli geçirecek.
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar, günü izinli geçirecek.
TRABZONSPOR
11.00 Uğurcan Çakır basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
11.30 Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
-EuroCup-
20: 00 Beşiktaş Emlakjet - Umana Reyer Venezia
-FIBA Şampiyonlar Ligi-
20: 00 Hapoel Jerusalem - Galatasaray Ekmas
20: 30 Pınar Karşıyaka - Ewe Baskets Oldenburg
-FIBA Avrupa Kupası-
20: 00 KK Mornar - Bahçeşehir Koleji
18: 30 Porto - Manisa Büyükşehir Bld.Spor
-EuroLeague Kadınlar-
22: 30 Virtus Segafredo Bologna - ÇBK Mersin
-EuroCup Kadınlar-
18: 00 Antalya Toroslar - Tango Bourges Basket
19: 30 Olympiacos SFP - Melikgazi Kayseri Basketbol
20: 00 Banska Bystrica - Beşiktaş
20: 00 PEAC-PECS - Bursa Uludağ
21: 30 CSM Constanta - Galatasaray
20: 30 Emlak Konut - Elfic Fribourg
VOLEYBOL
-Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası
17: 30 Ziraat Bankkart - Halkbank
-Erkekler CEV Cup -
19: 00 Arkas Spor - Mursa Osijek
HENTBOL
19.00 A Milli Hentbol Takımı, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda İtalya ile Serdivan Spor Salonu'nda karşılaşacak.