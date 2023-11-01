Haberler

Türkiye Kupası ve Basketbol Maçları

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Türkiye Kupası 3. Tur maçları oynanacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor izinli geçirecek. Ayrıca birçok basketbol maçı da oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur müsabakaları oynanacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, günü izinli geçirecek.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar, günü izinli geçirecek.

TRABZONSPOR

11.00 Uğurcan Çakır basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

11.30 Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

-EuroCup-

20: 00 Beşiktaş Emlakjet - Umana Reyer Venezia

-FIBA Şampiyonlar Ligi-

20: 00 Hapoel Jerusalem - Galatasaray Ekmas

20: 30 Pınar Karşıyaka - Ewe Baskets Oldenburg

-FIBA Avrupa Kupası-

20: 00 KK Mornar - Bahçeşehir Koleji

18: 30 Porto - Manisa Büyükşehir Bld.Spor

-EuroLeague Kadınlar-

22: 30 Virtus Segafredo Bologna - ÇBK Mersin

-EuroCup Kadınlar-

18: 00 Antalya Toroslar - Tango Bourges Basket

19: 30 Olympiacos SFP - Melikgazi Kayseri Basketbol

20: 00 Banska Bystrica - Beşiktaş

20: 00 PEAC-PECS - Bursa Uludağ

21: 30 CSM Constanta - Galatasaray

20: 30 Emlak Konut - Elfic Fribourg

VOLEYBOL

-Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası

17: 30 Ziraat Bankkart - Halkbank

-Erkekler CEV Cup -

19: 00 Arkas Spor - Mursa Osijek

HENTBOL

19.00 A Milli Hentbol Takımı, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda İtalya ile Serdivan Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Fenerbahçe basketbol Beşiktaş Futbol Spor Haberler

title