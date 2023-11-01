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Türkiye Kupası ve Basketbol Maçları

Türkiye Kupası 3. Tur maçları oynanacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor izinli geçirecek. Ayrıca birçok basketbol maçı da oynanacak.