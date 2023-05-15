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Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu

Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçlarının programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçlarının programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş müsabakalarının programı açıklandı. Turun ilk maçında deplasmanda DG Sivasspor golsüz berabere kalan Fenerbahçe, rakibini 24 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da konuk edecek. Evinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir ise 25 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da Eryaman Stadyumu'nda final için sahaya çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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