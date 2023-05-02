Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri belli oldu
Spor Haberleri
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın ve 4 Mayıs Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmalarının programı ve hakemler şöyle:
Yarın
20.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
4 Mayıs Perşembe
20.30 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor