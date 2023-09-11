Türkiye Kupası'nda maç tarihleri açıklandı

2023-2024 sezonu Türkiye Kupası'nda maç tarihleri ve kulüplerin turlara göre katılım durumları belli oldu.

2023-2024 sezonu Türkiye Kupası'nda maç tarihleri ve kulüplerin turlara göre katılım durumları belli oldu. 17 Eylül 2023 tarihinde ön eleme turu ile başlayacak Türkiye Kupası, 29 Şubat 2023 tarihinde yapılacak çeyrek final karşılaşmaları ile devam edecek. Yarı final ve final tarihleri ise daha sonra açıklanacak.

2023-2024 Türkiye Kupası'nda maç tarihleri ve kulüplerin turlara göre katılım durumları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; ön eleme turu 17 Eylül 2023, 1'inci ön eleme turu 26-27-28 Eylül 2023, 2'nci ön eleme turu 11-12-13 Ekim 2023, 3'üncü eleme turu 31 Ekim / 1-2 Kasım 2023, 4'üncü eleme turu 5,6,7 Aralık 2023, 5'inci ön elem turu 9-10-11 Ocak 2024, son 16 turu 6,7,8 Şubat 2024 ve çeyrek final müsabakaları 27,28,29 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. Yarı final ve final karşılaşmasının tarihleri ise daha sonra ilan edileceği belirtildi.

Öte yandan 2022-2023 Süper Lig sezonunu ilk 4 sırada tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, Türkiye Kupası'na 5'inci turdan itibaren katılacak.