Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

20.30 MKE Ankaragücü - Başakşehir: ALİ ŞANSALAN