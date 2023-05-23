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Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

YARIN:

20.30 Fenerbahçe - Sivasspor: VOLKAN BAYARSLAN

25 MAYIS PERŞEMBE:

20.30 MKE Ankaragücü - Başakşehir: ALİ ŞANSALAN


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Türkiye Kupası Spor Haberler

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