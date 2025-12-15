Haberler

Türkiye Kupası'nda VAR Sistemi Uygulanacak

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde yapılan değişiklikle, grup müsabakalarında çevrim içi Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin kullanılacağını duyurdu.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde değişikliğe gitti.

TFF Yönetim Kurulu'nun 62 sayılı toplantısında alınan karara göre, Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolü'ne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi kullanılacak.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulu'nun 15.12.2025 tarih ve 62 sayılı toplantısında alınan kararla 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Değişen statüyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
