Türkiye Kupası Finaline Doğru Hazırlıklar Devam Ediyor

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ'NE DOĞRU

13.00 Galatasaray'da kupa final maçının hazırlıkları tamamlanacak.

13.00 Trabzonspor, yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

16.15 Sarı-kırmızılılar Gaziantep'e gidecek.

16.30 Bordo-mavili takım Gaziantep'e gidecek.

19.30 Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakası öncesi iki takımın teknik direktörü ve kaptanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli ekip, yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ

14.00 Başkan Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile Üyelik ve Sicil Kurulu başkanları ve üyeleri, mazbatalarını Tüpraş Stadyumu saha kenarında düzenlenecek törenle alacaklar.

PFDK VE TAHKİM

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

VOLEYBOL

14.00 Voleybol Milli Takımlar ana sponsorluğu için imza töreni düzenlenecek.

PARALİMPİK

11.00 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcular için 'Sakıp Sabancı Spor Ödülleri' töreni düzenlenecek.

BASKETBOL

18.30 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kurası, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek. Türkiye, Avrupa elemelerinde 4. torbada yer alacak.