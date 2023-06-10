Türkiye Kupası finali İzmir'de yapılacak

Bu sezon 61'incisi Ziraat Bankası sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Kupası tarihinde İzmir, 11. kez final müsabakasına ev sahipliği yapacak. Geride kalan 60 yılda 30 kez çift maç üzerinden oynandıktan sonra tek müsabaka üzerinden yapılmaya başlayan Türkiye Kupası'nda final heyecanı bugüne kadar 17 ilde yaşandı.

Bu sezon 61'incisi Ziraat Bankası sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Kupası tarihinde İzmir, 11. kez final müsabakasına ev sahipliği yapacak.

Geride kalan 60 yılda 30 kez çift maç üzerinden oynandıktan sonra tek müsabaka üzerinden yapılmaya başlayan Türkiye Kupası'nda final heyecanı bugüne kadar 17 ilde yaşandı.

İstanbul'da 22 kez kupa sahibini buldu. İzmir'in 11. kez bu heyecana ev sahipliği yapacağı organizasyonda Ankara 5, Bursa 4, Eskişehir 3, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ikişer, Adana, Bolu, Konya, Kocaeli, Mersin, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa da birer kez finale ev sahipliği yaptı.

Fenerbahçe, İzmir'de 3 final maçı oynadı

İzmir'de final heyecanı 3 kez Alsancak Stadı'nda 6 defa Atatürk Stadı'nda ve 1 kez de Gürsel Aksel Stadı'nda yaşandı. İzmir'deki müsabakalarda 3 kez final oynayan Fenerbahçe bunların 1'inde kupayı kazandı.

1967-1968 sezonunda ilk maçta Altay'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, rövanş maçında Alsancak Stadı'nda 1-0 yenilmesine rağmen kupayı müzesine götürdü.

Sarı-lacivertli ekip, 2005-2006'da ve 2008-2009'da Atatürk Stadı'nda karşılaştığı Beşiktaş'a 3-2 ve 4-2 yenilerek kupaya uzanamadı.

İzmir'de oynanan final karşılaşmaları, kazananlar ve statları şöyle:

1966-1967: Altay-Göztepe: 2-2 (Kura ile Altay) (Alsancak)

1967-1968: Altay-Fenerbahçe: (0-2),(1-0) (Fenerbahçe) (Alsancak)

1969-1970: Göztepe-Eskişehirspor: (1-2),(3-1) (Göztepe) (Alsancak)

1983-1984: Trabzonspor-Beşiktaş: 2-0 (Trabzonspor) (Atatürk)

1989-1990: Beşiktaş-Trabzonspor: 2-0 (Beşiktaş) (Atatürk)

1990-1991: Galatasaray-Trabzonspor: 3-1 (Galatasaray) (Atatürk)

2005-2006: Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-3 (Beşiktaş) (Atatürk)

2006-2007: Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş: 0-1 (Beşiktaş) (Atatürk)

2008-2009: Beşiktaş-Fenerbahçe: 4-2 (Beşiktaş) (Atatürk)

2020-2021: Antalyaspor-Beşiktaş: 0-2 (Beşiktaş) (Gürsel Aksel)