Türkiye Kupası finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda final karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
İSTANBUL (İHA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda final karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı. 26 Mayıs 2022 Perşembe günü yapılacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
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İhlas Haber Ajansı / Spor