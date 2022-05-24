Halil Umut Meler 5. kez Kayserispor maçında - Haberler

Türkiye Kupası final maçına atanan Halil Umut Meler, bu sezon Kayserispor'un 5. kez maçını yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Kupası Finali'nin orta hakemi olarak atanan Halil Umut Meler, bu sezon Kayserispor'un 5. kez Kayserispor maçında düdük çalacak. Bu sezon 25 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa maçında düdük çalan Halil Umut Meler, Kayserispor'un Türkiye Kupası Çeyrek finalinde Beşiktaş'ı 2-1 yendiği, yarı finalinde Trabzonspor'u 4-2 yendiği maçları yönetirken Antalyaspor'u 2-0 yendiği, Kasımpaşa'ya 3-1 yenildiği Süper Lig maçlarını yönetmişti. İzmir Bölgesi hakemi, Sivasspor'un ise sahasında 2-0 yenildiği Başakşehir maçını yönetmişti.

26 Mayıs 2022 Perşembe günü Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Türkiye Kupası Final maçını yönetecek olan Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor