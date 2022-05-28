Türkiye Kupası Final maçında Silviu Lung performansıyla beğeni topladı - Haberler

Türkiye Kupası Final maçında Silviu Lung performansıyla beğeni topladı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yukatel Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, Türkiye Kupası final maçında gösterdiği performansla beğeni topladı.
Yukatel Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, Türkiye Kupası final maçında gösterdiği performansla beğeni topladı.
Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan Türkiye Kupası Final maçında kalesinde 3 gol görmesine rağmen Silviu Lung, büyük beğeni topladı. İstanbul Olimpiyat stadında oynanan maçta Sivasspor'a karşı önemli kurtarışlar yapan Lung, maçı izleyenlerin alkışını aldı. - KAYSERİ
İhlas Haber Ajansı / Spor