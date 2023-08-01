Türkiye Kupası Denizli'de tamamlandı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Denizli'de düzenlenen Türkiye Kupası sona erdi. Turnuvada Umut Erdem Gündüz şampiyon oldu ve dereceye giren sporcular 2023 Türkiye Satranç Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Denizli'de düzenlenen Türkiye Kupası sona erdi.

Pamukkale Satranç Salonu'nda 62 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 600'e yakın sporcunun katılımıyla 23 Temmuz'da başlayan turnuva, 11 turda tamamlandı.

Umut Erdem Gündüz'ün şampiyon olduğu turnuvada, Atakan Mert Biçer ikinci, Metin Enis üçüncü ve Yankı Taşpınar dördüncü oldu.

Dereceye giren sporcular, 2023 Türkiye Satranç Şampiyonası'na katılım hakkı kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, yaptığı açıklamada, turnuvada mücadele eden tüm sporcuları kutladı.

Tulay, temmuz ayında 5 ayrı ulusal faaliyet gerçekleştirildiğini belirterek, "Sporcularımız bir yandan da uluslararası turnuvalarda yarışıyor." dedi.

Uluslararası turnuvalarda başarılar elde ettiklerini vurgulayan Tulay, emeklerinin karşılığını en iyi şekilde aldıklarını sözlerine ekledi.