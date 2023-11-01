Türkiye Kupası 3. Tur Maçlarında Ümraniyespor ve İstanbulspor Farklı Sonuçlar Aldı

Türkiye Kupası 3. Tur maçlarında Ümraniyespor Orduspor 1967 SK'yı 5-1 mağlup ederek bir üst tura yükselirken, İstanbulspor ise Kepezspor'a 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti.

Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçları bugün oynanan 23 karşılaşma ile devam etti. Ümraniyespor sahasında konuk ettiği Orduspor 1967 SK'yı 5-1 ile geçerek bir üst tura adını yazdırırken, İstanbulspor ise Kepezspor'a 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti.

ÜMRANİYESPOR ÜST TURA YÜKSELDİ

Ümraniyespor, evinde Orduspor 1967 SK'yı konuk etti. Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Enver Aydın yönetti. Enver Aydın'ın yardımcılıklarını ise Volkan Esen ile Enes Biroğlu üstlendi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Ümraniyespor 5-1'lik skorla farklı kazandı. Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 3'üncü dakikada Tomislav Glumac, 6'ncı dakikada Emre Demir, 39'uncu dakikada Melih Okutan, 67'nci dakikada Batuhan Arıcı ve 81'inci dakikada Viktor Klonaridis kaydetti. Mor-beyazlı ekibin tek sayısı ise 19'uncu dakikada Gökay Eser'den geldi. Bu sonucun ardından Ümraniyespor, Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.

İSTANBULSPOR KUPAYA ERKEN VEDA ETTİ

İstanbulspor sahasında Kepezspor ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Emre Kargın düdük çaldı. Kargın'ın yardımcılıklarını ise Hüsnü Emre Çelimli ile Baran Eraslan yaptı. Konuk ekip Kepezspor, normal süresi 1-1 biten karşılaşmayı uzatmalar sonucu 3-2 kazandı. Kepezspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1'inci dakikada penaltıdan Yılmaz Basravi, 100 ve 115'inci dakikalarda Ozan Can Dursun kaydetti. Ev sahibi ekip İstanbulspor'un gollerini ise 39'uncu dakikada Djakaridja Traore ve 118'inci dakikada Mendy Mamadou attı. İstanbulspor'da 59'uncu dakikada Giannelli Imbula penaltıdan yararlanamazken, Bartu Kırtaş 84'üncü dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalan isim oldu. Bu sonucun ardından İstanbulspor Türkiye Kupası'na erken veda ederken, Kepezspor ise bir üst tura yükselen takım oldu.

Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmalarında bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

İstanbulspor - Kepezspor FAŞ: 2-3

Giresunspor - Beyoğlu Yeniçarşıspor: 1-1 (4-5)

GMG Kastamonuspor - Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-2 (4-2)

Fethiyespor - Tokat Bld Plevnespor: 0-1

Isparta 32 Spor - Yeni Mersin İdman Yurdu: 3-0

Düzcespor - Kuşadasıspor: 3-1

Arnavutköy Belediye - Gölcükspor: 2-1

Etimesgut Belediyespor - Bigaspor: 1-0

Kırşehir Futbol SK - 23 Elazığ Futbol Kulübü: 3-0

Altay - Aliağa Futbol A.Ş: 2-1

Kırklarelispor - Karaköprü Belediyespor: 1-0

Menemen FK - Nevşehir Belediyespor: 2-0

İnegölspor - Belediye Derincespor: 1-2

Karacabey Belediye Spor - Bornova 1877: 0-4

Adanaspor - Hacettepe 1945: 5-0

Bandırmaspor - Alanya Kestelspor: 3-1

Somaspor - Talasgücü Belediyespor: 6-0

Tuzlaspor - Çankaya FK: 1-2

Ümraniyespor - Orduspor 1967 SK: 5-1

Boluspor - Karaman Futbol Kulübü: 2-0

MKE Ankaragücü - Malatya Arguvanspor: 2-0

Erzurumspor FK - Diyarbekir Spor: 1-0

Antalyaspor - 52 Orduspor FK: 1-0