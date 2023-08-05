Türkiye Kupası 3. Etap Kamil Yaşar Eser Puanlı Yol Bisiklet Yarışları Sakarya'da Başladı

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap Kamil Yaşar Eser Puanlı Yol Bisiklet Yarışları başladı. İlk gün 299 kadın ve erkek sporcu yol yarışlarında mücadele etti. Yarışlar yarın kriteryum yarışlarıyla devam edecek.