Türkiye Kupası 3. Etap Kamil Yaşar Eser Puanlı Yol Bisiklet Yarışları Sakarya'da Başladı
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Sakarya'da düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap Kamil Yaşar Eser Puanlı Yol Bisiklet Yarışları başladı. İlk gün 299 kadın ve erkek sporcu yol yarışlarında mücadele etti. Yarışlar yarın kriteryum yarışlarıyla devam edecek.
Türkiye Kupası 3. Etap Kamil Yaşar Eser Puanlı Yol Bisiklet Yarışları, Sakarya'da start aldı.
Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen organizasyonun ilk gününde 299 kadın ve erkek sporcu, yol yarışlarında pedal çevirdi.
Minikler, yıldızlar, gençler ve masterler kategorilerinde kadınlar 60, erkekler 93,4 kilometrelik parkurda yarışıyor. Yarın ise kriteryum yarışları düzenlenecek.
Organizasyon, yarınki yarışların ardından gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor