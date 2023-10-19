Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Maç Programı Açıklandı

Türkiye Kupası 3. eleme turunda oynanacak maçların programı açıklandı. 10 Süper Lig ekibinin de yer aldığı bu turda toplamda 32 maç oynanacak.

Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda oynanacak maçların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupanın bu turunda 10 Süper Lig ekibi eleme mücadelesine dahil olacak. Kupada 3'üncü turda oynanacak maçların programı şöyle:

31 Ekim Salı:

13.00 Kasımpaşa-68 Aksaray Belediyespor

14.00 Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor

14.00 Manisa FK-Pazarspor

14.00 Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

15.00 Afyonspor-1984 Muşspor

17.30 Hatayspor-Sarıyer

20.00 Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor

1 Kasım Çarşamba:

13.00 İstanbulspor-Kepezspor

14.00 Bandırmaspor-Alanya Kestelspor

14.00 Adanaspor-Hacettepe 1945

14.00 Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor

14.00 Ümraniyespor-Orduspor 1967

14.00 Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu

14.00 Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK

14.00 Somaspor-Talasgücü Belediyespor

14.00 Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor

14.00 Düzcespor-Kuşadasıspor

14.00 Menemen FK-Nevşehir Belediyespor

14.00 Etimesgut Belediyespor-Bigaspor

14.00 Tuzlaspor-Çankayaspor

14.00 Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı

14.00 İnegölspor-Belediye Derincespor

14.00 Karacabey Belediyespor-Bornova 1877

14.00 Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor

14.00 Altay-Aliağa

14.00 Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor

15.00 Boluspor-Karaman FK

16.30 MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor

18.30 Erzurumspor FK-Diyarbekirspor

20.30 Antalyaspor-52 Orduspor FK

2 Kasım Perşembe:

13.00 Sivasspor-Artvin Hopaspor

15.00 Gaziantep FK-Efeler 09

17.30 Konyaspor-Erbaaspor

20.00 Kayserispor-Iğdır FK