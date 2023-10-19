Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Maç Programı Açıklandı
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Türkiye Kupası 3. eleme turunda oynanacak maçların programı açıklandı. 10 Süper Lig ekibinin de yer aldığı bu turda toplamda 32 maç oynanacak.
Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda oynanacak maçların programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupanın bu turunda 10 Süper Lig ekibi eleme mücadelesine dahil olacak. Kupada 3'üncü turda oynanacak maçların programı şöyle:
31 Ekim Salı:
13.00 Kasımpaşa-68 Aksaray Belediyespor
14.00 Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor
14.00 Manisa FK-Pazarspor
14.00 Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
15.00 Afyonspor-1984 Muşspor
17.30 Hatayspor-Sarıyer
20.00 Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor
1 Kasım Çarşamba:
13.00 İstanbulspor-Kepezspor
14.00 Bandırmaspor-Alanya Kestelspor
14.00 Adanaspor-Hacettepe 1945
14.00 Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor
14.00 Ümraniyespor-Orduspor 1967
14.00 Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu
14.00 Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK
14.00 Somaspor-Talasgücü Belediyespor
14.00 Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor
14.00 Düzcespor-Kuşadasıspor
14.00 Menemen FK-Nevşehir Belediyespor
14.00 Etimesgut Belediyespor-Bigaspor
14.00 Tuzlaspor-Çankayaspor
14.00 Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı
14.00 İnegölspor-Belediye Derincespor
14.00 Karacabey Belediyespor-Bornova 1877
14.00 Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor
14.00 Altay-Aliağa
14.00 Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor
15.00 Boluspor-Karaman FK
16.30 MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor
18.30 Erzurumspor FK-Diyarbekirspor
20.30 Antalyaspor-52 Orduspor FK
2 Kasım Perşembe:
13.00 Sivasspor-Artvin Hopaspor
15.00 Gaziantep FK-Efeler 09
17.30 Konyaspor-Erbaaspor
20.00 Kayserispor-Iğdır FK