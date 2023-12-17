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Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Konya'da düzenlenecek

17 Aralık 2023 10:35 Güncelleme: 10:36 Abone Ol

Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası, 26-29 Aralık tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek. Şampiyona erkeklerde 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87 ve +87, kadınlarda ise 46, 49, 53, 57, 62, 67, 73 ve +73 kilo sıkletlerinde yapılacak. Sporcu kayıtları, 20 Aralık'ta sona erecek.