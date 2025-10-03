Türkiye Kulüpler Taekwondo Şampiyonası Alanya'da Başladı

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kulüpler Taekwondo Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı. 2021 yılında hayatını kaybeden milli sporcu ve antrenör Selami Ateş anısına düzenlenen şampiyona, Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Alanya'ya Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların katılım gösterdiği şampiyonada yaklaşık 1700 sporcu mücadele ediyor. Dört gün sürecek organizasyonda dereceye giren sporcular, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı elde edecek.

Turnuvanın açılışında konuşan Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Bugün Alanya'da 2025 kulüpler Türkiye Şampiyonası'na gerçekleştiriyoruz. Türkiye Taekwondo Federasyonu olarak bugün son organizasyonumuz olan Kulüpler Türkiye Şampiyonası'na gerçekleştiriyoruz. Bu bizim bu yıl yaptığınız dokuzuncu büyük organizasyonumuz bugüne kadar yaklaşık 24.000 sporcunun katıldığı organizasyonu gerçekleştirdik. Alanya'mızda gerçekleştiriyoruz, biliyorsunuz Alanya'mız bir spor şehri olma yolunda ilerliyor Taekwondo camiamızla Alanya'yı özlemişlerdi. Camiamızla Alanya'da buluştuk hem antrenörlerimiz hem sporcularımız burada en iyi şartlarda müsabaka yapma imkanı buluyorlar. Alanya İlçe Müdürümüze kaymakamımıza, Antalya Gençlik Spor İl Müdürümüze bizlere kapılarını açtığı için çok teşekkür ediyorum. Burada yaklaşık 1700 sporcumuz yarışıyor kulüpler Türkiye şampiyonasını gerçekleştiriyoruz kulüpler kıyasıya bir rekabet gerçekleştirecekler" dedi.

"Dünya'da zirveyi hedefliyoruz"

Avrupa şampiyonasında altın madalya hedeflediklerini belirten Tanrıkulu "Taekwondoda biz her zaman dünyada zirveyi hedefliyoruz. Bu branşta güçlüyüz. Her dünya şampiyonasında dünya şampiyonları çıkardık, her olimpiyatlarda madalyalar aldık. Ama bildiğiniz gibi taekwondo bir stabil üzerinde ilerlemiyor. O günkü faktörler, şans ve kura faktörü, hepsi bir denge. Ama biz inanıyoruz ki gençlerimizden çok ümitliyiz. İnşallah altın madalya olmak üzere birçok madalya alacağımıza cani gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.

4 gün sürecek olan şampiyona, çeşitli kilolarda yapılan müsabakalarla devam edecek. - ANTALYA