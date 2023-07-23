Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 3. ayak B kategorisi müsabakaları Ankara'da tamamlandı. Regnum Golf & Country Club'ta gerçekleştirilen organizasyonda 13 takımdan 104 oyuncu mücadele etti. Regnum Golf Country Ankara Kulübü birinci olurken, İstanbul Golf Kulübü ikinci ve Ankara Golf Kulübü üçüncü oldu. Turnuvanın final raundunda ise Cullinan Golf Kulübü'nden Ramazan İnce, 17. çukurda hole in one yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 3. ayak B kategorisi müsabakaları Ankara'da sona erdi.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Regnum Golf & Country Club'ta düzenlenen organizasyonda 13 takımdan 104 oyuncu sahaya çıktı.

İki günün ardından Mehmet Dinçsoy, Ziya Ohri, Atay Maç, Ahmet Atay, Cengiz Topbaş, Ali Doruk Börekçi, Hasan Avcıbaşıoğlu, Salih Kartal, David Christopher Quintela ve Kani Özsoy'dan oluşan Regnum Golf Country Ankara Kulübü, toplam 424 stableford skorla birinci oldu.

Bülent Özgür, Engin Aksoy, Murat Bayrak, Mehmet Kılavuz, Edip Soyak, Mehmet Saraçoğlu, Hakan Güleç ve Sinem Saraçoğlu'dan oluşan İstanbul Golf Kulübü takımı toplam 414 stableford skorla ikinci, Mehmet Bingöl, Hakan Kaya, Turan Mutlu, Yağmur Doğan, Çağrı Türköz, Kürşad Aydınatay, Orhan Hallik, Ahmet Bozkurt, Altuğ Bayram ve Miraç Mollaoğlu'ndan oluşan Ankara Golf Kulübü ise toplam 412 stableford skorla üçüncü tamamladı.

Organizasyonun final raundunda, Cullinan Golf Kulübünden Ramazan İnce, 17. çukurda 157 metreden yaptığı vuruşla topu deliğe sokarak "hole in one" yaptı.

Toplam dört ayaktan oluşan turnuvada, oynanan her ayağın ardından puanlar toplanarak bir genel klasman tablosu oluşturulacak. Son ayak oynandıktan sonra en yüksek puanı toplayan takım tur şampiyonu olacak.