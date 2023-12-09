Türkiye Kulüpler Arası Büyükler Takım Karate Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenecek
Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Büyükler Takım Karate Şampiyonası, Kocaeli'de gerçekleştirilecek. Şampiyona, geçen yıl hayatını kaybeden karate camiasının önemli hocalarından Rıdvan Gümüş anısına düzenlenecek ve 28-30 Aralık tarihlerinde Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda yapılacak. Kayıtlar ise 25 Aralık'a kadar federasyon internet sitesinden yapılabilir.
Türkiye Kulüpler Arası Büyükler Takım Karate Şampiyonası, Kocaeli'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, şampiyona geçen yıl hayatını kaybeden karate camiasının önemli hocalarından Rıdvan Gümüş anısına 28-30 Aralık tarihlerinde Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda düzenlenecek.
Şampiyona için kayıtlar, 25 Aralık'a kadar federasyon internet sitesinden yapılabilecek.