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Türkiye Kulüpler Arası Büyükler Takım Karate Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenecek

9 Aralık 2023 13:57 Son Güncelleme: 13:58 Abone Ol

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Büyükler Takım Karate Şampiyonası, Kocaeli'de gerçekleştirilecek. Şampiyona, geçen yıl hayatını kaybeden karate camiasının önemli hocalarından Rıdvan Gümüş anısına düzenlenecek ve 28-30 Aralık tarihlerinde Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda yapılacak. Kayıtlar ise 25 Aralık'a kadar federasyon internet sitesinden yapılabilir.