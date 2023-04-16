Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası İzmir'de devam ediyor

2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası İzmir'in Çeşme ilçesinde sürüyor.

Çeşme'de dün başlayan ve 19 Nisan Çarşamba günü sona erecek organizasyonda müsabakalar, Aya Haralambos Kültür Merkezi ve Sıdıka-Kelami Ertan Ortaokulu'nda yapılıyor. Bugün ikinci ve üçüncü tur mücadelelerinin yapılacağı şampiyonada 43 kulüpten 85 takım olmak üzere 400 sporcu yer alıyor.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, yaptığı açıklamada, Çeşme Belediyesi'nin katkılarıyla güzel bir organizasyona imza atacaklarına inandığını belirtti. Çeşme'nin gelenekselleşen Çeşme Açık Satranç Turnuvası'na da ev sahipliği yaptığını hatırlatan Tulay, "Ben o turnuvamızın da çok güzel geçeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.