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Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya'da Başlıyor

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Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, 20-27 Ocak tarihlerinde Antalya'da yapılacak. Şampiyonada 7-12 ve 13-18 yaş grubu satranç sporcuları mücadele edecek. Şampiyonaya katılım için il ve ilçe yarışmalarını tamamlayan sporcular, milli takım havuzunda yer alan sporcular, KKTC'li sporcular, ulusal ve FIDE ünvanlı sporcular kayıt yaptırabilecek.

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, 20-27 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonada, 7-12 ve 13-18 yaş grubu satranç sporcuları mücadele edecek.

Şampiyonalara, il ve ilçe yarışmalarını tamamlayan sporcular, 2023 milli takım havuzunda yer alan sporcular, KKTC'li sporcular, ulusal ve FIDE ünvanlı sporcular kayıt yaptırabilecek.

Kaynak: AA / Spor

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