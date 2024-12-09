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Türkiye Küçükler Satranç Düzce İl Birinciliği Şampiyonası Rekor Katılımla Tamamlandı

Türkiye Küçükler Satranç Düzce İl Birinciliği Şampiyonası Rekor Katılımla Tamamlandı
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Düzce'de gerçekleştirilen Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası, 350 sporcunun katılımıyla rekor bir katılımla tamamlandı. Dereceye girenler ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden aldı.

DÜZCE(İHA) – Türkiye Küçükler Satranç Düzce il birinciliği şampiyonası rekor katılımla tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonu Küçükler Şampiyonası 7-8 Aralık 2024 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda 350 sporcunun katılımı ile tamamlandı. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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