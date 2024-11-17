Türkiye Korumalı Futbol Milli Takımı, Hollanda'yı 3-0 ile geçti
Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, deplasmanda Hollanda'yı 3-0'lık skorla mağlup ederek A Ligi'ne yükseldi ve Avrupa'nın en iyi 10 takımından biri olmayı başardı.
Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, deplasmanda Hollanda'yı 3-0 yendi.
Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, şampiyonada Hollanda'ya konuk oldu. Arnhem kentindeki karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, A Ligi'ne yükselerek Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasına girmeyi başardı.
Korumalı Futbol Milli Takımı, organizasyonda daha önce İrlanda'yı Ankara'da mağlup etmişti.