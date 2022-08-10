Türkiye Kızak Federasyonu, yeniden Türkiye Kayak Federasyonuna bağlandı Türkiye Kızak Federasyonu, yeniden Türkiye Kayak Federasyonu bünyesine alındı. Türkiye Kızak Federasyonu, yeniden Türkiye Kayak Federasyonu bünyesine alındı. Olimpik kış spor branşları arasında yer alan kızakta federasyonunun faaliyetleri durduruldu. Türkiye Kayak Federasyonundan 2006 yılında ayrılan Türkiye Kızak Federasyonu, faaliyetlerine yeniden Türkiye Kayak Federasyonu içinde devam edecek. Spor AA / Musa Samur Türkiye Kayak Federasyonu Türkiye Spor Haberler

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