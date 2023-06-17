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Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Mardin'de yapılacak

Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Mardin'de yapılacak

Spor Haberleri

Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 6-13 Temmuz tarihlerinde Mardin'de düzenlenecek.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 6-13 Temmuz tarihlerinde Mardin'de düzenlenecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, 2023 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonanın, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Artuklu Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Büyük, genç, yıldız ve minikler kategorisinde gerçekleştirilecek şampiyonaya, e-devlet üzerinden 4 Temmuz'a kadar kayıt yaptırılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Kick Boks Türkiye Gençlik Mardin Spor Haberler

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