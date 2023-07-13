Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Mardin'de sona erdi. Şampiyonaya 70 ilden yaklaşık 6 bin sporcu katıldı ve dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgesi verildi. Mardin'in altyapısı ve misafirperverliğiyle bu tür organizasyonları kaldırabilecek bir şehir olduğu belirtildi.

Türkiye Kick Boks Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Mardin'de sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) desteğiyle, Türkiye Kick Boks Federasyonunca Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 70 ilden yaklaşık 6 bin sporcu katıldı.

Büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorisinde gerçekleştirilen organizasyonda dereceye giren sporcular,a madalya ve başarı belgesi verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, 8 gün süren şampiyonanın kıyasıya mücadelelerle sona erdiğini söyledi.

Mardin'in altyapısı, tesisleri, konaklaması ve misafirperverliğiyle bu tür organizasyonları kaldırabilecek bir şehir olduğunu aktaran Birlik, "4 kategori ve 7 branşta 70 ilden misafirleri Mardin'de ağırladık. Gelen misafirlerimiz Mardin'i çok sevdi. Tarihe, kültüre ve misafirperverliğe hayran kaldılar. Mardin inşallah birçok organizasyona ev sahipliği yapacak." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada derece girenler arasında Kick Boks A Milli Takım seçmelerinin yapıldığını kaydeden Birlik, Avrupa ve dünya şampiyonalarında genç ve büyük kategorilerinde milli takım adına yarışacak sporculara başarılar diledi.